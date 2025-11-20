Giant Token Cijena danas

Trenutačna cijena Giant Token (GTAN) danas je --, s promjenom od 0.88% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije GTAN u USD je -- po GTAN.

Giant Token trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 266,424, s količinom u optjecaju od 374.82T GTAN. Tijekom posljednja 24 sata, GTAN trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, GTAN se kretao +0.17% u posljednjem satu i -0.72% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Giant Token (GTAN)

Tržišna kapitalizacija $ 266.42K$ 266.42K $ 266.42K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 266.42K$ 266.42K $ 266.42K Količina u optjecaju 374.82T 374.82T 374.82T Ukupna količina 374,824,118,956,537.6 374,824,118,956,537.6 374,824,118,956,537.6

