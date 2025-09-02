Više o GIA

GIA Informacije o cijeni

GIA Službena web stranica

GIA Tokenomija

GIA Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Gia by DexFi Logotip

Gia by DexFi Cijena (GIA)

Neuvršten

1 GIA u USD cijena uživo:

--
----
-7.80%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Gia by DexFi (GIA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:38:10 (UTC+8)

Gia by DexFi (GIA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+2.32%

-7.86%

-18.59%

-18.59%

Gia by DexFi (GIA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GIAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GIA je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GIA se promijenio za +2.32% u posljednjih sat vremena, -7.86% u posljednjih 24 sata i -18.59% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Gia by DexFi (GIA)

$ 245.94K
$ 245.94K$ 245.94K

--
----

$ 245.94K
$ 245.94K$ 245.94K

100.00B
100.00B 100.00B

99,999,999,999.99998
99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Trenutačna tržišna kapitalizacija Gia by DexFi je $ 245.94K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GIA je 100.00B, s ukupnom količinom od 99999999999.99998. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 245.94K.

Gia by DexFi (GIA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Gia by DexFi u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Gia by DexFi u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Gia by DexFi u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Gia by DexFi u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-7.86%
30 dana$ 0-22.61%
60 dana$ 0+9.04%
90 dana$ 0--

Što je Gia by DexFi (GIA)

Gia is an advanced AI agent swarm builder that allows users to create, manage, and deploy collaborative or independent AI agents to automate tasks and streamline workflows. With a built-in marketplace, users will be able to purchase plugins to enhance their agents’ capabilities or list their own creations for others to use. Additionally, Gia supports Decentralized AI (DeFAI) tasks and features an Investment DAO, enabling users to tap into decentralized resources and collaborate on collective investment decisions. Gia offers a comprehensive platform for building, optimizing, and scaling AI agents while participating in decentralized, community-driven initiatives.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Gia by DexFi (GIA)

Službena web-stranica

Gia by DexFi Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Gia by DexFi (GIA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Gia by DexFi (GIA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Gia by DexFi.

Provjerite Gia by DexFi predviđanje cijene sada!

GIA u lokalnim valutama

Gia by DexFi (GIA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Gia by DexFi (GIA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GIA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Gia by DexFi (GIA)

Koliko Gia by DexFi (GIA) vrijedi danas?
Cijena GIA uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GIA u USD?
Trenutačna cijena GIA u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Gia by DexFi?
Tržišna kapitalizacija za GIA je $ 245.94K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GIA?
Količina u optjecaju za GIA je 100.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GIA?
GIA je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GIA?
GIA je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GIA?
24-satni obujam trgovanja za GIA je -- USD.
Hoće li GIA još narasti ove godine?
GIA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GIA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:38:10 (UTC+8)

Gia by DexFi (GIA) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.