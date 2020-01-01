GHOG (GHOG) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u GHOG (GHOG), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

GHOG (GHOG) Informacije GHOG is the governance and share token of Hand of God, an AI-enhanced DeFi protocol built on Sonic Chain. The project automates emission decisions every 6 hours based on real-time on-chain data such as peg price, liquidity depth, and bond activity. GHOG holders benefit from protocol emissions, fee revenue, and influence through future vote-escrow mechanics. VeGHOG will be the base asset of the Hand of God Ecosystem Službena web stranica: https://www.handofgod.app/ Kupi GHOG odmah!

GHOG (GHOG) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za GHOG (GHOG), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 28.03K $ 28.03K $ 28.03K Ukupna količina: $ 62.22K $ 62.22K $ 62.22K Količina u optjecaju: $ 24.31K $ 24.31K $ 24.31K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 71.73K $ 71.73K $ 71.73K Povijesni maksimum: $ 52.76 $ 52.76 $ 52.76 Povijesni minimum: $ 0.957138 $ 0.957138 $ 0.957138 Trenutna cijena: $ 1.15 $ 1.15 $ 1.15 Saznajte više o cijeni GHOG (GHOG)

GHOG (GHOG) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike GHOG (GHOG) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GHOG tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GHOG tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GHOG tokena, istražite GHOG cijenu tokena uživo!

