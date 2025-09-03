Više o GHOG

GHOG Logotip

GHOG Cijena (GHOG)

Neuvršten

1 GHOG u USD cijena uživo:

$1.18
+1.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena GHOG (GHOG)
GHOG (GHOG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 1.16
24-satna najniža cijena
$ 1.2
24-satna najviša cijena

$ 1.16
$ 1.2
$ 52.76
$ 0.957138
+0.15%

+1.02%

-28.82%

-28.82%

GHOG (GHOG) cijena u stvarnom vremenu je $1.18. Tijekom protekla 24 sata, GHOGtrgovalo je između najniže cijene $ 1.16 i najviše cijene $ 1.2, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GHOG je $ 52.76, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.957138.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GHOG se promijenio za +0.15% u posljednjih sat vremena, +1.02% u posljednjih 24 sata i -28.82% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu GHOG (GHOG)

$ 28.59K
--
$ 73.24K
24.28K
62,216.76958208208
Trenutačna tržišna kapitalizacija GHOG je $ 28.59K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GHOG je 24.28K, s ukupnom količinom od 62216.76958208208. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 73.24K.

GHOG (GHOG) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz GHOG u USD iznosila je $ +0.01186014.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz GHOG u USD iznosila je $ +0.2286589840.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz GHOG u USD iznosila je $ -0.5861127260.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz GHOG u USD iznosila je $ -5.705703918600995.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.01186014+1.02%
30 dana$ +0.2286589840+19.38%
60 dana$ -0.5861127260-49.67%
90 dana$ -5.705703918600995-82.86%

Što je GHOG (GHOG)

GHOG is the governance and share token of Hand of God, an AI-enhanced DeFi protocol built on Sonic Chain. The project automates emission decisions every 6 hours based on real-time on-chain data such as peg price, liquidity depth, and bond activity. GHOG holders benefit from protocol emissions, fee revenue, and influence through future vote-escrow mechanics. VeGHOG will be the base asset of the Hand of God Ecosystem

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs GHOG (GHOG)

Službena web-stranica

GHOG Predviđanje cijene (USD)

Koliko će GHOG (GHOG) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših GHOG (GHOG) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za GHOG.

Provjerite GHOG predviđanje cijene sada!

GHOG u lokalnim valutama

GHOG (GHOG) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike GHOG (GHOG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GHOG opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o GHOG (GHOG)

Koliko GHOG (GHOG) vrijedi danas?
Cijena GHOG uživo u USD je 1.18 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GHOG u USD?
Trenutačna cijena GHOG u USD je $ 1.18. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija GHOG?
Tržišna kapitalizacija za GHOG je $ 28.59K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GHOG?
Količina u optjecaju za GHOG je 24.28K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GHOG?
GHOG je postigao ATH cijenu od 52.76 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GHOG?
GHOG je vidio ATL cijenu od 0.957138 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GHOG?
24-satni obujam trgovanja za GHOG je -- USD.
Hoće li GHOG još narasti ove godine?
GHOG mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GHOG predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.