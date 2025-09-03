GHOG (GHOG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 1.16 24-satna najviša cijena $ 1.2 Najviša cijena ikada $ 52.76 Najniža cijena $ 0.957138 Promjena cijene (1H) +0.15% Promjena cijene (1D) +1.02% Promjena cijene (7D) -28.82%

GHOG (GHOG) cijena u stvarnom vremenu je $1.18. Tijekom protekla 24 sata, GHOGtrgovalo je između najniže cijene $ 1.16 i najviše cijene $ 1.2, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GHOG je $ 52.76, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.957138.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GHOG se promijenio za +0.15% u posljednjih sat vremena, +1.02% u posljednjih 24 sata i -28.82% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu GHOG (GHOG)

Tržišna kapitalizacija $ 28.59K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 73.24K Količina u optjecaju 24.28K Ukupna količina 62,216.76958208208

Trenutačna tržišna kapitalizacija GHOG je $ 28.59K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GHOG je 24.28K, s ukupnom količinom od 62216.76958208208. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 73.24K.