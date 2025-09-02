GHO (GHO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.999243 $ 0.999243 $ 0.999243 24-satna najniža cijena $ 0.99975 $ 0.99975 $ 0.99975 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.999243$ 0.999243 $ 0.999243 24-satna najviša cijena $ 0.99975$ 0.99975 $ 0.99975 Najviša cijena ikada $ 1.03$ 1.03 $ 1.03 Najniža cijena $ 0.917065$ 0.917065 $ 0.917065 Promjena cijene (1H) -0.00% Promjena cijene (1D) -0.00% Promjena cijene (7D) +0.01% Promjena cijene (7D) +0.01%

GHO (GHO) cijena u stvarnom vremenu je $0.999486. Tijekom protekla 24 sata, GHOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.999243 i najviše cijene $ 0.99975, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GHO je $ 1.03, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.917065.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GHO se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, -0.00% u posljednjih 24 sata i +0.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu GHO (GHO)

Tržišna kapitalizacija $ 350.31M$ 350.31M $ 350.31M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 350.31M$ 350.31M $ 350.31M Količina u optjecaju 350.49M 350.49M 350.49M Ukupna količina 350,489,126.912137 350,489,126.912137 350,489,126.912137

Trenutačna tržišna kapitalizacija GHO je $ 350.31M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GHO je 350.49M, s ukupnom količinom od 350489126.912137. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 350.31M.