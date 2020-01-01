Ghislaine Network (GHSI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Ghislaine Network (GHSI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Ghislaine Network (GHSI) Informacije This is an art memecoin Službena web stranica: https://ghislaine.network/ Bijela knjiga: https://mirror.xyz/ghsi.eth/lAMallnjhVG1aHEIQVOdZwYgmjc8HruYuuk-hMhl41k Kupi GHSI odmah!

Ghislaine Network (GHSI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Ghislaine Network (GHSI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 273.65K $ 273.65K $ 273.65K Ukupna količina: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Količina u optjecaju: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 273.65K $ 273.65K $ 273.65K Povijesni maksimum: $ 0.00346534 $ 0.00346534 $ 0.00346534 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00027366 $ 0.00027366 $ 0.00027366 Saznajte više o cijeni Ghislaine Network (GHSI)

Ghislaine Network (GHSI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Ghislaine Network (GHSI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GHSI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GHSI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GHSI tokena, istražite GHSI cijenu tokena uživo!

