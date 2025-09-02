Ghislaine Network (GHSI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00346534$ 0.00346534 $ 0.00346534 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

Ghislaine Network (GHSI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GHSItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GHSI je $ 0.00346534, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GHSI se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ghislaine Network (GHSI)

Tržišna kapitalizacija $ 273.65K$ 273.65K $ 273.65K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 273.65K$ 273.65K $ 273.65K Količina u optjecaju 999.99M 999.99M 999.99M Ukupna količina 999,993,771.44 999,993,771.44 999,993,771.44

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ghislaine Network je $ 273.65K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GHSI je 999.99M, s ukupnom količinom od 999993771.44. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 273.65K.