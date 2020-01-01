Ghibli Mubarak (GMUBARAK) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Ghibli Mubarak (GMUBARAK), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Ghibli Mubarak (GMUBARAK) Informacije

GMUBARAK is a decentralized memecoin on the BNB Chain with no team, no taxes, and no presale. Inspired by cultural symbolism and driven entirely by its community, the project represents a movement centered on organic growth, transparency, and user-led momentum. GMUBARAK’s purpose is to celebrate community power and offer a resilient, self-sustaining asset in the memecoin space. With zero developer control and 100% of the supply in circulation, it stands as a statement of trustless, narrative-driven crypto culture.

Službena web stranica:
https://gmubarak.com/
Bijela knjiga:
https://gmubarak.gitbook.io/gmubarak

Ghibli Mubarak (GMUBARAK) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Ghibli Mubarak (GMUBARAK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 63.61K
$ 63.61K$ 63.61K
Ukupna količina:
$ 420.00T
$ 420.00T$ 420.00T
Količina u optjecaju:
$ 420.00T
$ 420.00T$ 420.00T
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 63.61K
$ 63.61K$ 63.61K
Povijesni maksimum:
$ 0
$ 0$ 0
Povijesni minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Trenutna cijena:
$ 0
$ 0$ 0

Ghibli Mubarak (GMUBARAK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Ghibli Mubarak (GMUBARAK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj GMUBARAK tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja GMUBARAK tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku GMUBARAK tokena, istražite GMUBARAK cijenu tokena uživo!

mc_how_why_title
Odricanje od odgovornosti

