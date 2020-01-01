Ghibli Mubarak (GMUBARAK) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Ghibli Mubarak (GMUBARAK), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Ghibli Mubarak (GMUBARAK) Informacije GMUBARAK is a decentralized memecoin on the BNB Chain with no team, no taxes, and no presale. Inspired by cultural symbolism and driven entirely by its community, the project represents a movement centered on organic growth, transparency, and user-led momentum. GMUBARAK’s purpose is to celebrate community power and offer a resilient, self-sustaining asset in the memecoin space. With zero developer control and 100% of the supply in circulation, it stands as a statement of trustless, narrative-driven crypto culture. Službena web stranica: https://gmubarak.com/ Bijela knjiga: https://gmubarak.gitbook.io/gmubarak Kupi GMUBARAK odmah!

Ghibli Mubarak (GMUBARAK) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Ghibli Mubarak (GMUBARAK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 63.61K $ 63.61K $ 63.61K Ukupna količina: $ 420.00T $ 420.00T $ 420.00T Količina u optjecaju: $ 420.00T $ 420.00T $ 420.00T FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 63.61K $ 63.61K $ 63.61K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Ghibli Mubarak (GMUBARAK)

Ghibli Mubarak (GMUBARAK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Ghibli Mubarak (GMUBARAK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GMUBARAK tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GMUBARAK tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GMUBARAK tokena, istražite GMUBARAK cijenu tokena uživo!

GMUBARAK Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide GMUBARAK? Naša GMUBARAK stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte GMUBARAK predviđanje cijene tokena odmah!

