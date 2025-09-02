Ghibli Mubarak (GMUBARAK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.67% Promjena cijene (1D) -9.98% Promjena cijene (7D) -35.49% Promjena cijene (7D) -35.49%

Ghibli Mubarak (GMUBARAK) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GMUBARAKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GMUBARAK je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GMUBARAK se promijenio za -1.67% u posljednjih sat vremena, -9.98% u posljednjih 24 sata i -35.49% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ghibli Mubarak (GMUBARAK)

Tržišna kapitalizacija $ 60.68K$ 60.68K $ 60.68K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 60.68K$ 60.68K $ 60.68K Količina u optjecaju 420.00T 420.00T 420.00T Ukupna količina 420,000,000,000,000.0 420,000,000,000,000.0 420,000,000,000,000.0

