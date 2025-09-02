Više o GMUBARAK

Ghibli Mubarak Logotip

Ghibli Mubarak Cijena (GMUBARAK)

Neuvršten

1 GMUBARAK u USD cijena uživo:

--
----
-9.90%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Ghibli Mubarak (GMUBARAK)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:37:47 (UTC+8)

Ghibli Mubarak (GMUBARAK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.67%

-9.98%

-35.49%

-35.49%

Ghibli Mubarak (GMUBARAK) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GMUBARAKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GMUBARAK je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GMUBARAK se promijenio za -1.67% u posljednjih sat vremena, -9.98% u posljednjih 24 sata i -35.49% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ghibli Mubarak (GMUBARAK)

$ 60.68K
$ 60.68K$ 60.68K

--
----

$ 60.68K
$ 60.68K$ 60.68K

420.00T
420.00T 420.00T

420,000,000,000,000.0
420,000,000,000,000.0 420,000,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ghibli Mubarak je $ 60.68K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GMUBARAK je 420.00T, s ukupnom količinom od 420000000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 60.68K.

Ghibli Mubarak (GMUBARAK) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Ghibli Mubarak u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Ghibli Mubarak u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Ghibli Mubarak u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Ghibli Mubarak u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-9.98%
30 dana$ 0+6.67%
60 dana$ 0-64.42%
90 dana$ 0--

Što je Ghibli Mubarak (GMUBARAK)

GMUBARAK is a decentralized memecoin on the BNB Chain with no team, no taxes, and no presale. Inspired by cultural symbolism and driven entirely by its community, the project represents a movement centered on organic growth, transparency, and user-led momentum. GMUBARAK’s purpose is to celebrate community power and offer a resilient, self-sustaining asset in the memecoin space. With zero developer control and 100% of the supply in circulation, it stands as a statement of trustless, narrative-driven crypto culture.

Resurs Ghibli Mubarak (GMUBARAK)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Ghibli Mubarak Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Ghibli Mubarak (GMUBARAK) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Ghibli Mubarak (GMUBARAK) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Ghibli Mubarak.

Provjerite Ghibli Mubarak predviđanje cijene sada!

GMUBARAK u lokalnim valutama

Ghibli Mubarak (GMUBARAK) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Ghibli Mubarak (GMUBARAK) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GMUBARAK opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Ghibli Mubarak (GMUBARAK)

Koliko Ghibli Mubarak (GMUBARAK) vrijedi danas?
Cijena GMUBARAK uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GMUBARAK u USD?
Trenutačna cijena GMUBARAK u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Ghibli Mubarak?
Tržišna kapitalizacija za GMUBARAK je $ 60.68K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GMUBARAK?
Količina u optjecaju za GMUBARAK je 420.00T USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GMUBARAK?
GMUBARAK je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GMUBARAK?
GMUBARAK je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GMUBARAK?
24-satni obujam trgovanja za GMUBARAK je -- USD.
Hoće li GMUBARAK još narasti ove godine?
GMUBARAK mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GMUBARAK predviđanje cijene za detaljniju analizu.
