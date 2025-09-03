Više o GMICHI

ghibli michi Cijena (GMICHI)

1 GMICHI u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena ghibli michi (GMICHI)
ghibli michi (GMICHI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+1.53%

+1.53%

ghibli michi (GMICHI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GMICHItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GMICHI je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GMICHI se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +1.53% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu ghibli michi (GMICHI)

$ 7.33K
$ 7.33K$ 7.33K

--
----

$ 7.33K
$ 7.33K$ 7.33K

999.41M
999.41M 999.41M

999,413,040.735404
999,413,040.735404 999,413,040.735404

Trenutačna tržišna kapitalizacija ghibli michi je $ 7.33K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GMICHI je 999.41M, s ukupnom količinom od 999413040.735404. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.33K.

ghibli michi (GMICHI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz ghibli michi u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz ghibli michi u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz ghibli michi u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz ghibli michi u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+25.60%
60 dana$ 0+32.42%
90 dana$ 0--

Što je ghibli michi (GMICHI)

Ghibli Michi was born from a vision to create a cryptocurrency that combines cuteness with real utility. Our mascot, a lovable cat with big dreams, represents our community's spirit - playful, curious, and determined to make a positive impact in the crypto world. Unlike other meme coins, Ghibli Michi is built on strong fundamentals with a focus on community governance, transparency, and long-term growth. We believe in creating a safe environment for investors with zero tax and 100% burned liquidity.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu.

Resurs ghibli michi (GMICHI)

Službena web-stranica

ghibli michi Predviđanje cijene (USD)

Koliko će ghibli michi (GMICHI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših ghibli michi (GMICHI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za ghibli michi.

Provjerite ghibli michi predviđanje cijene sada!

GMICHI u lokalnim valutama

ghibli michi (GMICHI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike ghibli michi (GMICHI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GMICHI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o ghibli michi (GMICHI)

Koliko ghibli michi (GMICHI) vrijedi danas?
Cijena GMICHI uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GMICHI u USD?
Trenutačna cijena GMICHI u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija ghibli michi?
Tržišna kapitalizacija za GMICHI je $ 7.33K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GMICHI?
Količina u optjecaju za GMICHI je 999.41M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GMICHI?
GMICHI je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GMICHI?
GMICHI je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GMICHI?
24-satni obujam trgovanja za GMICHI je -- USD.
Hoće li GMICHI još narasti ove godine?
GMICHI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GMICHI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.