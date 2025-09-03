Ghibli Kapibala (KAPIBALA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01480693$ 0.01480693 $ 0.01480693 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.25% Promjena cijene (1D) +5.84% Promjena cijene (7D) +5.96% Promjena cijene (7D) +5.96%

Ghibli Kapibala (KAPIBALA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, KAPIBALAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KAPIBALA je $ 0.01480693, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KAPIBALA se promijenio za +1.25% u posljednjih sat vremena, +5.84% u posljednjih 24 sata i +5.96% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ghibli Kapibala (KAPIBALA)

Tržišna kapitalizacija $ 10.19K$ 10.19K $ 10.19K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 10.19K$ 10.19K $ 10.19K Količina u optjecaju 999.33M 999.33M 999.33M Ukupna količina 999,329,251.549998 999,329,251.549998 999,329,251.549998

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ghibli Kapibala je $ 10.19K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KAPIBALA je 999.33M, s ukupnom količinom od 999329251.549998. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.19K.