Više o KAPIBALA

KAPIBALA Informacije o cijeni

KAPIBALA Službena web stranica

KAPIBALA Tokenomija

KAPIBALA Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Ghibli Kapibala Logotip

Ghibli Kapibala Cijena (KAPIBALA)

Neuvršten

1 KAPIBALA u USD cijena uživo:

--
----
+5.80%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Ghibli Kapibala (KAPIBALA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:52:31 (UTC+8)

Ghibli Kapibala (KAPIBALA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01480693
$ 0.01480693$ 0.01480693

$ 0
$ 0$ 0

+1.25%

+5.84%

+5.96%

+5.96%

Ghibli Kapibala (KAPIBALA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, KAPIBALAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KAPIBALA je $ 0.01480693, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KAPIBALA se promijenio za +1.25% u posljednjih sat vremena, +5.84% u posljednjih 24 sata i +5.96% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ghibli Kapibala (KAPIBALA)

$ 10.19K
$ 10.19K$ 10.19K

--
----

$ 10.19K
$ 10.19K$ 10.19K

999.33M
999.33M 999.33M

999,329,251.549998
999,329,251.549998 999,329,251.549998

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ghibli Kapibala je $ 10.19K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KAPIBALA je 999.33M, s ukupnom količinom od 999329251.549998. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.19K.

Ghibli Kapibala (KAPIBALA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Ghibli Kapibala u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Ghibli Kapibala u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Ghibli Kapibala u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Ghibli Kapibala u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+5.84%
30 dana$ 0+24.80%
60 dana$ 0+29.88%
90 dana$ 0--

Što je Ghibli Kapibala (KAPIBALA)

Meme token build with community. Before the chains, before the charts, there was only one thing hanging in the balance: Ballsack. A parody so bold it slaps — born from the sack of internet culture and dangling right where Bitcoin dropped the ball. We’re not chasing trends; we’re jiggling tradition. Ever wish life had a pause button? The Kapibala figured it out. Hang out where the steam rises, the snacks never run out, and everyone’s welcome to vibe. Bring your towel, leave the worries — we’re already halfway to the clouds.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Ghibli Kapibala (KAPIBALA)

Službena web-stranica

Ghibli Kapibala Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Ghibli Kapibala (KAPIBALA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Ghibli Kapibala (KAPIBALA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Ghibli Kapibala.

Provjerite Ghibli Kapibala predviđanje cijene sada!

KAPIBALA u lokalnim valutama

Ghibli Kapibala (KAPIBALA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Ghibli Kapibala (KAPIBALA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KAPIBALA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Ghibli Kapibala (KAPIBALA)

Koliko Ghibli Kapibala (KAPIBALA) vrijedi danas?
Cijena KAPIBALA uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena KAPIBALA u USD?
Trenutačna cijena KAPIBALA u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Ghibli Kapibala?
Tržišna kapitalizacija za KAPIBALA je $ 10.19K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za KAPIBALA?
Količina u optjecaju za KAPIBALA je 999.33M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za KAPIBALA?
KAPIBALA je postigao ATH cijenu od 0.01480693 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za KAPIBALA?
KAPIBALA je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za KAPIBALA?
24-satni obujam trgovanja za KAPIBALA je -- USD.
Hoće li KAPIBALA još narasti ove godine?
KAPIBALA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte KAPIBALA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:52:31 (UTC+8)

Ghibli Kapibala (KAPIBALA) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.