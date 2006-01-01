Ghibli Elon (GHIBLI ELON) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Ghibli Elon (GHIBLI ELON), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Ghibli Elon (GHIBLI ELON) Informacije Ghibli Elon is a Solana-based project inspired by the whimsical charm and artistry of Ghibli-style anime. Merging nostalgic visuals with cutting-edge blockchain technology, our mission is to create a vibrant ecosystem of anime lovers, collectors, and degens who appreciate the beauty of storytelling and community. Whether you're here for the art, the memes, or the moonshots — Ghibli Elon is your portal to an anime-infused crypto adventure. Službena web stranica: https://linktr.ee/Ghibli_ElonMusk Kupi GHIBLI ELON odmah!

Ghibli Elon (GHIBLI ELON) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Ghibli Elon (GHIBLI ELON), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 6.41K $ 6.41K $ 6.41K Ukupna količina: $ 999.63M $ 999.63M $ 999.63M Količina u optjecaju: $ 999.63M $ 999.63M $ 999.63M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 6.41K $ 6.41K $ 6.41K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Ghibli Elon (GHIBLI ELON)

Ghibli Elon (GHIBLI ELON) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Ghibli Elon (GHIBLI ELON) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GHIBLI ELON tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GHIBLI ELON tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GHIBLI ELON tokena, istražite GHIBLI ELON cijenu tokena uživo!

GHIBLI ELON Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide GHIBLI ELON? Naša GHIBLI ELON stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte GHIBLI ELON predviđanje cijene tokena odmah!

