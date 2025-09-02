ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.77% Promjena cijene (1D) -0.43% Promjena cijene (7D) -3.94% Promjena cijene (7D) -3.94%

ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GHFFB47YII2RTEEYY10OPtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GHFFB47YII2RTEEYY10OP je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GHFFB47YII2RTEEYY10OP se promijenio za +1.77% u posljednjih sat vremena, -0.43% u posljednjih 24 sata i -3.94% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP)

Tržišna kapitalizacija $ 180.57K$ 180.57K $ 180.57K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 180.57K$ 180.57K $ 180.57K Količina u optjecaju 100.00B 100.00B 100.00B Ukupna količina 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Trenutačna tržišna kapitalizacija ghffb47yii2rteeyy10op je $ 180.57K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GHFFB47YII2RTEEYY10OP je 100.00B, s ukupnom količinom od 99999999999.99998. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 180.57K.