GG (GGTK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00283203 $ 0.00283203 $ 0.00283203 24-satna najniža cijena $ 0.00291083 $ 0.00291083 $ 0.00291083 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00283203$ 0.00283203 $ 0.00283203 24-satna najviša cijena $ 0.00291083$ 0.00291083 $ 0.00291083 Najviša cijena ikada $ 2.61$ 2.61 $ 2.61 Najniža cijena $ 0.00283203$ 0.00283203 $ 0.00283203 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +2.38% Promjena cijene (7D) -15.71% Promjena cijene (7D) -15.71%

GG (GGTK) cijena u stvarnom vremenu je $0.00290034. Tijekom protekla 24 sata, GGTKtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00283203 i najviše cijene $ 0.00291083, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GGTK je $ 2.61, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00283203.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GGTK se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +2.38% u posljednjih 24 sata i -15.71% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu GG (GGTK)

Tržišna kapitalizacija $ 103.83K$ 103.83K $ 103.83K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 135.74K$ 135.74K $ 135.74K Količina u optjecaju 35.80M 35.80M 35.80M Ukupna količina 46,800,000.0 46,800,000.0 46,800,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija GG je $ 103.83K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GGTK je 35.80M, s ukupnom količinom od 46800000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 135.74K.