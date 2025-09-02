Geyser (GYSR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.04013634 $ 0.04013634 $ 0.04013634 24-satna najniža cijena $ 0.04013634 $ 0.04013634 $ 0.04013634 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.04013634$ 0.04013634 $ 0.04013634 24-satna najviša cijena $ 0.04013634$ 0.04013634 $ 0.04013634 Najviša cijena ikada $ 3,136.29$ 3,136.29 $ 3,136.29 Najniža cijena $ 0.01730428$ 0.01730428 $ 0.01730428 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) 0.00% Promjena cijene (7D) +2.55% Promjena cijene (7D) +2.55%

Geyser (GYSR) cijena u stvarnom vremenu je $0.04013634. Tijekom protekla 24 sata, GYSRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.04013634 i najviše cijene $ 0.04013634, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GYSR je $ 3,136.29, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01730428.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GYSR se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i +2.55% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Geyser (GYSR)

Tržišna kapitalizacija $ 390.55K$ 390.55K $ 390.55K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 401.36K$ 401.36K $ 401.36K Količina u optjecaju 9.73M 9.73M 9.73M Ukupna količina 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Geyser je $ 390.55K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GYSR je 9.73M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 401.36K.