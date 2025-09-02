Više o GYSR

Geyser Cijena (GYSR)

1 GYSR u USD cijena uživo:

$0.04013634
$0.04013634
0.00%1D
Grafikon aktualnih cijena Geyser (GYSR)
Geyser (GYSR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

0.00%

+2.55%

+2.55%

Geyser (GYSR) cijena u stvarnom vremenu je $0.04013634. Tijekom protekla 24 sata, GYSRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.04013634 i najviše cijene $ 0.04013634, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GYSR je $ 3,136.29, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01730428.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GYSR se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i +2.55% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Geyser (GYSR)

$ 390.55K
$ 390.55K

Trenutačna tržišna kapitalizacija Geyser je $ 390.55K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GYSR je 9.73M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 401.36K.

Geyser (GYSR) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Geyser u USD iznosila je $ 0.0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Geyser u USD iznosila je $ +0.0035022689.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Geyser u USD iznosila je $ +0.0238659427.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Geyser u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0.00.00%
30 dana$ +0.0035022689+8.73%
60 dana$ +0.0238659427+59.46%
90 dana$ 0--

Što je Geyser (GYSR)

What is GYSR? GYSR is an open platform for on-chain incentives. As both a developer tool and an investment platform, GYSR is a crossroads for activity in decentralized finance. It makes yield farming and token distribution easier, more accessible, and safer for both the creator and the investor.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Geyser (GYSR)

Geyser Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Geyser (GYSR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Geyser (GYSR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Geyser.

Provjerite Geyser predviđanje cijene sada!

GYSR u lokalnim valutama

Geyser (GYSR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Geyser (GYSR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GYSR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Geyser (GYSR)

Koliko Geyser (GYSR) vrijedi danas?
Cijena GYSR uživo u USD je 0.04013634 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GYSR u USD?
Trenutačna cijena GYSR u USD je $ 0.04013634. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Geyser?
Tržišna kapitalizacija za GYSR je $ 390.55K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GYSR?
Količina u optjecaju za GYSR je 9.73M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GYSR?
GYSR je postigao ATH cijenu od 3,136.29 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GYSR?
GYSR je vidio ATL cijenu od 0.01730428 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GYSR?
24-satni obujam trgovanja za GYSR je -- USD.
Hoće li GYSR još narasti ove godine?
GYSR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GYSR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
