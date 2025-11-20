GetTheGirl Cijena danas

Trenutačna cijena GetTheGirl (GTG) danas je $ 0.00003669, s promjenom od 3.04% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije GTG u USD je $ 0.00003669 po GTG.

GetTheGirl trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 30,186, s količinom u optjecaju od 822.71M GTG. Tijekom posljednja 24 sata, GTG trgovao je između $ 0.00003338 (niska) i $ 0.000037 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00128154, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00003178.

U kratkoročnim performansama, GTG se kretao +0.12% u posljednjem satu i -14.11% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu GetTheGirl (GTG)

Tržišna kapitalizacija $ 30.19K$ 30.19K $ 30.19K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 30.19K$ 30.19K $ 30.19K Količina u optjecaju 822.71M 822.71M 822.71M Ukupna količina 822,713,384.5722954 822,713,384.5722954 822,713,384.5722954

