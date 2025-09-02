GetKicks (KICKS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01165333$ 0.01165333 $ 0.01165333 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.08% Promjena cijene (1D) +5.78% Promjena cijene (7D) -13.99% Promjena cijene (7D) -13.99%

GetKicks (KICKS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, KICKStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KICKS je $ 0.01165333, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KICKS se promijenio za +0.08% u posljednjih sat vremena, +5.78% u posljednjih 24 sata i -13.99% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu GetKicks (KICKS)

Tržišna kapitalizacija $ 63.99K$ 63.99K $ 63.99K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 125.50K$ 125.50K $ 125.50K Količina u optjecaju 2.55B 2.55B 2.55B Ukupna količina 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija GetKicks je $ 63.99K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KICKS je 2.55B, s ukupnom količinom od 5000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 125.50K.