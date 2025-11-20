Get Rich or Die Trying Cijena danas

Trenutačna cijena Get Rich or Die Trying (GRODT) danas je $ 0.0008193, s promjenom od 7.34% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije GRODT u USD je $ 0.0008193 po GRODT.

Get Rich or Die Trying trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 816,244, s količinom u optjecaju od 1000.00M GRODT. Tijekom posljednja 24 sata, GRODT trgovao je između $ 0.00071868 (niska) i $ 0.00083057 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00588249, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00065127.

U kratkoročnim performansama, GRODT se kretao -0.66% u posljednjem satu i -39.22% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Get Rich or Die Trying (GRODT)

Tržišna kapitalizacija $ 816.24K$ 816.24K $ 816.24K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 816.24K$ 816.24K $ 816.24K Količina u optjecaju 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ukupna količina 999,999,998.0 999,999,998.0 999,999,998.0

