Get Bagged Cijena danas

Trenutačna cijena Get Bagged (BAGGED) danas je --, s promjenom od 0.52% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BAGGED u USD je -- po BAGGED.

Get Bagged trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 12,152.5, s količinom u optjecaju od 999.77M BAGGED. Tijekom posljednja 24 sata, BAGGED trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, BAGGED se kretao -0.39% u posljednjem satu i -20.80% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Get Bagged (BAGGED)

Tržišna kapitalizacija $ 12.15K$ 12.15K $ 12.15K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 12.15K$ 12.15K $ 12.15K Količina u optjecaju 999.77M 999.77M 999.77M Ukupna količina 999,767,088.8232889 999,767,088.8232889 999,767,088.8232889

Trenutačna tržišna kapitalizacija Get Bagged je $ 12.15K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BAGGED je 999.77M, s ukupnom količinom od 999767088.8232889. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.15K.