GertrudeDataPig (GDP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01503385$ 0.01503385 $ 0.01503385 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -2.90% Promjena cijene (7D) -11.35% Promjena cijene (7D) -11.35%

GertrudeDataPig (GDP) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GDPtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GDP je $ 0.01503385, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GDP se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -2.90% u posljednjih 24 sata i -11.35% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu GertrudeDataPig (GDP)

Tržišna kapitalizacija $ 203.38K$ 203.38K $ 203.38K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 203.38K$ 203.38K $ 203.38K Količina u optjecaju 693.90M 693.90M 693.90M Ukupna količina 693,898,711.1813401 693,898,711.1813401 693,898,711.1813401

Trenutačna tržišna kapitalizacija GertrudeDataPig je $ 203.38K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GDP je 693.90M, s ukupnom količinom od 693898711.1813401. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 203.38K.