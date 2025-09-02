Više o GDP

Što je GertrudeDataPig (GDP)

DataDAO built on Vana network to help users contribute and monetize their trading data.By understanding each user’s investment profile, DataPig would match individual preference with best fitted tokens. Each token recommendation comes with a clear rationale, helping users understand not just what to invest in, but why it aligns with their strategy. As users keep engaging and giving feedback of token recommendation to our AI, our AI will be trained more personalized and understand you, be your best trading partner. DataPig isn't just about individual insights. It's building a community of informed investors, and the collective intelligence of the platform is one of its most powerful features. By aggregating anonymized data from its user base – including investment preferences, portfolio compositions, and trading behaviors – DataPig is able to offer insights into market trends and investor sentiment. DataPig is intended to make every trader’s smart trading decisions into their assets, and make users benefit from their own data. Users can see how investors with similar profiles are positioning their portfolios, or gain real-time understanding of market sentiment based on the actions of thousands of traders. This is the kind of valuable information DataPig puts at users' fingertips.

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o GertrudeDataPig (GDP)

Koliko GertrudeDataPig (GDP) vrijedi danas?
Cijena GDP uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GDP u USD?
Trenutačna cijena GDP u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija GertrudeDataPig?
Tržišna kapitalizacija za GDP je $ 203.38K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GDP?
Količina u optjecaju za GDP je 693.90M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GDP?
GDP je postigao ATH cijenu od 0.01503385 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GDP?
GDP je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GDP?
24-satni obujam trgovanja za GDP je -- USD.
Hoće li GDP još narasti ove godine?
GDP mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GDP predviđanje cijene za detaljniju analizu.
