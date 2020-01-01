Gerta (GERTA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Gerta (GERTA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Gerta (GERTA) Informacije GERTA is the world’s first AI-powered “eco-degen” token. It is led by "AI Agent Greta," a razor-tongued digital activist transforming cryptocurrency into an effective tool for tackling climate change. At the bleeding edge of the AI meme revolution, AI Agent Gerta fearlessly roasts critics with sharp data insights and a savage wit. Every $GERTA transaction made by her global community contributes directly to the funding of real-world green initiatives. Službena web stranica: https://www.gertacoin.com/ Kupi GERTA odmah!

Gerta (GERTA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Gerta (GERTA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 16.64K $ 16.64K $ 16.64K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 16.64K $ 16.64K $ 16.64K Povijesni maksimum: $ 0.00141765 $ 0.00141765 $ 0.00141765 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Gerta (GERTA)

Gerta (GERTA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Gerta (GERTA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GERTA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GERTA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GERTA tokena, istražite GERTA cijenu tokena uživo!

GERTA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide GERTA? Naša GERTA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte GERTA predviđanje cijene tokena odmah!

