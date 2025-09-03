Gerta (GERTA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00141765$ 0.00141765 $ 0.00141765 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.37% Promjena cijene (1D) +3.29% Promjena cijene (7D) +1.81% Promjena cijene (7D) +1.81%

Gerta (GERTA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GERTAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GERTA je $ 0.00141765, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GERTA se promijenio za -0.37% u posljednjih sat vremena, +3.29% u posljednjih 24 sata i +1.81% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Gerta (GERTA)

Tržišna kapitalizacija $ 16.42K$ 16.42K $ 16.42K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 16.42K$ 16.42K $ 16.42K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Gerta je $ 16.42K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GERTA je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 16.42K.