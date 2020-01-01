GeoDB (GEO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u GeoDB (GEO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

GeoDB (GEO) Informacije Geo token is a reward token of the official apps built on top of the Odin Protocol, such as the Wallace wallet. By using these apps and sharing your data, you can earn Geo tokens as a reward. These tokens can then be used to access advanced features on the Wallace wallet or can be used to buy data from the Odin Protocol's ecosystem by other companies and dApps. As more data is shared, it will be fed into AI and ML systems, allowing for better analysis and decision-making. Plus, users earn tokens anonymously. Službena web stranica: https://thedataverse.io/ Bijela knjiga: https://odinprotocol.io/docs/odin-whitepaper.pdf Kupi GEO odmah!

GeoDB (GEO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za GeoDB (GEO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 30.26K $ 30.26K $ 30.26K Ukupna količina: $ 350.00M $ 350.00M $ 350.00M Količina u optjecaju: $ 177.40M $ 177.40M $ 177.40M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 59.69K $ 59.69K $ 59.69K Povijesni maksimum: $ 5.0 $ 5.0 $ 5.0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00017054 $ 0.00017054 $ 0.00017054 Saznajte više o cijeni GeoDB (GEO)

GeoDB (GEO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike GeoDB (GEO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GEO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GEO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GEO tokena, istražite GEO cijenu tokena uživo!

