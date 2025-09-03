GeoDB (GEO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 5.0$ 5.0 $ 5.0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -1.64% Promjena cijene (7D) -0.64% Promjena cijene (7D) -0.64%

GeoDB (GEO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GEOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GEO je $ 5.0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GEO se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -1.64% u posljednjih 24 sata i -0.64% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu GeoDB (GEO)

Tržišna kapitalizacija $ 29.90K$ 29.90K $ 29.90K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 59.00K$ 59.00K $ 59.00K Količina u optjecaju 177.40M 177.40M 177.40M Ukupna količina 350,000,000.0 350,000,000.0 350,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija GeoDB je $ 29.90K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GEO je 177.40M, s ukupnom količinom od 350000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 59.00K.