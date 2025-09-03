GENZAI by Virtuals (GENZAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00112793$ 0.00112793 $ 0.00112793 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +2.09% Promjena cijene (1D) +182.06% Promjena cijene (7D) +105.96% Promjena cijene (7D) +105.96%

GENZAI by Virtuals (GENZAI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GENZAItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GENZAI je $ 0.00112793, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GENZAI se promijenio za +2.09% u posljednjih sat vremena, +182.06% u posljednjih 24 sata i +105.96% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu GENZAI by Virtuals (GENZAI)

Tržišna kapitalizacija $ 121.50K$ 121.50K $ 121.50K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 135.00K$ 135.00K $ 135.00K Količina u optjecaju 900.00M 900.00M 900.00M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija GENZAI by Virtuals je $ 121.50K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GENZAI je 900.00M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 135.00K.