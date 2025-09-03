Više o GENZAI

GENZAI by Virtuals Logotip

GENZAI by Virtuals Cijena (GENZAI)

Neuvršten

1 GENZAI u USD cijena uživo:

$0.000135
$0.000135$0.000135
+186.30%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena GENZAI by Virtuals (GENZAI)
GENZAI by Virtuals (GENZAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00112793
$ 0.00112793$ 0.00112793

$ 0
$ 0$ 0

+2.09%

+182.06%

+105.96%

+105.96%

GENZAI by Virtuals (GENZAI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GENZAItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GENZAI je $ 0.00112793, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GENZAI se promijenio za +2.09% u posljednjih sat vremena, +182.06% u posljednjih 24 sata i +105.96% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu GENZAI by Virtuals (GENZAI)

$ 121.50K
$ 121.50K$ 121.50K

--
----

$ 135.00K
$ 135.00K$ 135.00K

900.00M
900.00M 900.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija GENZAI by Virtuals je $ 121.50K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GENZAI je 900.00M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 135.00K.

GENZAI by Virtuals (GENZAI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz GENZAI by Virtuals u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz GENZAI by Virtuals u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz GENZAI by Virtuals u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz GENZAI by Virtuals u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+182.06%
30 dana$ 0+376.47%
60 dana$ 0+166.03%
90 dana$ 0--

Što je GENZAI by Virtuals (GENZAI)

GENZAI is an AI-driven platform that enhances productivity, automates trading, and streamlines crypto interactions using advanced large language models (LLMs). Key features include text-to-trade, text-to-transact, multi-wallet capabilities, and predictive AI technology from the Allora Network for ETH and BTC price forecasts. The platform also introduces AI agents like Dr. Sophia, an AI therapist on Telegram offering mental health support, and dynamic personas such as Genzai and Dude on Acid, fostering engagement on platforms like X (Twitter). GENZAI combines utility and innovation to redefine trading and productivity in the crypto space.

Resurs GENZAI by Virtuals (GENZAI)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

GENZAI by Virtuals Predviđanje cijene (USD)

Koliko će GENZAI by Virtuals (GENZAI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših GENZAI by Virtuals (GENZAI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za GENZAI by Virtuals.

Provjerite GENZAI by Virtuals predviđanje cijene sada!

GENZAI u lokalnim valutama

GENZAI by Virtuals (GENZAI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike GENZAI by Virtuals (GENZAI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GENZAI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o GENZAI by Virtuals (GENZAI)

Koliko GENZAI by Virtuals (GENZAI) vrijedi danas?
Cijena GENZAI uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GENZAI u USD?
Trenutačna cijena GENZAI u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija GENZAI by Virtuals?
Tržišna kapitalizacija za GENZAI je $ 121.50K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GENZAI?
Količina u optjecaju za GENZAI je 900.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GENZAI?
GENZAI je postigao ATH cijenu od 0.00112793 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GENZAI?
GENZAI je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GENZAI?
24-satni obujam trgovanja za GENZAI je -- USD.
Hoće li GENZAI još narasti ove godine?
GENZAI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GENZAI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
