GensoKishi Metaverse (MV) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00857045 24-satna najviša cijena $ 0.00929269 Najviša cijena ikada $ 1.66 Najniža cijena $ 0.00428504 Promjena cijene (1H) +0.23% Promjena cijene (1D) -6.31% Promjena cijene (7D) +5.04%

GensoKishi Metaverse (MV) cijena u stvarnom vremenu je $0.00864444. Tijekom protekla 24 sata, MVtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00857045 i najviše cijene $ 0.00929269, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MV je $ 1.66, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00428504.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MV se promijenio za +0.23% u posljednjih sat vremena, -6.31% u posljednjih 24 sata i +5.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu GensoKishi Metaverse (MV)

Tržišna kapitalizacija $ 3.46M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.46M Količina u optjecaju 399.74M Ukupna količina 400,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija GensoKishi Metaverse je $ 3.46M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MV je 399.74M, s ukupnom količinom od 400000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.46M.