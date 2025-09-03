GenomesDAO GENE ($GENE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.04076945$ 0.04076945 $ 0.04076945 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +7.88% Promjena cijene (7D) +7.88%

GenomesDAO GENE ($GENE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $GENEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $GENE je $ 0.04076945, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $GENE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +7.88% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu GenomesDAO GENE ($GENE)

Tržišna kapitalizacija $ 36.25K$ 36.25K $ 36.25K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 133.84K$ 133.84K $ 133.84K Količina u optjecaju 270.85M 270.85M 270.85M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija GenomesDAO GENE je $ 36.25K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $GENE je 270.85M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 133.84K.