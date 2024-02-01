GENIUS AI (GNUS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u GENIUS AI (GNUS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

GENIUS AI (GNUS) Informacije GNUS AI combines federated learning and decentralized GPU mining to create a secure, distributed, privacy-preserving AI/ML network. Službena web stranica: https://gnus.ai Bijela knjiga: https://www.gnus.ai/wp-content/uploads/2024/02/GNUS.AI-Whitepaper-v1.1.pdf Kupi GNUS odmah!

GENIUS AI (GNUS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za GENIUS AI (GNUS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 21.35M $ 21.35M $ 21.35M Ukupna količina: $ 15.19M $ 15.19M $ 15.19M Količina u optjecaju: $ 12.42M $ 12.42M $ 12.42M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 26.11M $ 26.11M $ 26.11M Povijesni maksimum: $ 45.26 $ 45.26 $ 45.26 Povijesni minimum: $ 0.711502 $ 0.711502 $ 0.711502 Trenutna cijena: $ 1.72 $ 1.72 $ 1.72 Saznajte više o cijeni GENIUS AI (GNUS)

GENIUS AI (GNUS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike GENIUS AI (GNUS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GNUS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GNUS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GNUS tokena, istražite GNUS cijenu tokena uživo!

