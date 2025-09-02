GENIUS AI (GNUS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 1.49 24-satna najviša cijena $ 1.72 Najviša cijena ikada $ 45.26 Najniža cijena $ 0.711502 Promjena cijene (1H) -13.55% Promjena cijene (1D) -12.58% Promjena cijene (7D) -17.13%

GENIUS AI (GNUS) cijena u stvarnom vremenu je $1.49. Tijekom protekla 24 sata, GNUStrgovalo je između najniže cijene $ 1.49 i najviše cijene $ 1.72, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GNUS je $ 45.26, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.711502.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GNUS se promijenio za -13.55% u posljednjih sat vremena, -12.58% u posljednjih 24 sata i -17.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu GENIUS AI (GNUS)

Tržišna kapitalizacija $ 18.48M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 22.60M Količina u optjecaju 12.42M Ukupna količina 15,193,848.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija GENIUS AI je $ 18.48M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GNUS je 12.42M, s ukupnom količinom od 15193848.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 22.60M.