Genesis Worlds (GENESIS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Genesis Worlds (GENESIS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.

Genesis Worlds (GENESIS) Informacije Genesis is a multicreator gaming universe, with a diverse community working together to achieve a common goal: A metaverse that will still be growing, evolving, and actively played in 100 years. To achieve this, development and management of Genesis will be decentralized, with governance decisions guided by the Genesis Foundation, and voted on by players using the GENESIS token. Genesis will run as a nonprofit, with all assets owned by and revenue earned by the Genesis Foundation reinvested in the long-term success of the game. Službena web stranica: https://genesis.game/

Genesis Worlds (GENESIS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Genesis Worlds (GENESIS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 81.54K Ukupna količina: $ 222.09M Količina u optjecaju: $ 222.09M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 81.54K Povijesni maksimum: $ 0.485444 Povijesni minimum: $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00036714

Genesis Worlds (GENESIS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Genesis Worlds (GENESIS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GENESIS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GENESIS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

GENESIS Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide GENESIS? Naša GENESIS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

