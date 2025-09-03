Više o GENESIS

Grafikon aktualnih cijena Genesis Worlds (GENESIS)
Genesis Worlds (GENESIS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.485444
$ 0.485444$ 0.485444

$ 0
$ 0$ 0

+0.62%

+1.80%

+19.19%

+19.19%

Genesis Worlds (GENESIS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GENESIStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GENESIS je $ 0.485444, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GENESIS se promijenio za +0.62% u posljednjih sat vremena, +1.80% u posljednjih 24 sata i +19.19% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Genesis Worlds (GENESIS)

$ 93.20K
$ 93.20K$ 93.20K

--
----

$ 93.20K
$ 93.20K$ 93.20K

220.88M
220.88M 220.88M

220,878,542.2914339
220,878,542.2914339 220,878,542.2914339

Trenutačna tržišna kapitalizacija Genesis Worlds je $ 93.20K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GENESIS je 220.88M, s ukupnom količinom od 220878542.2914339. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 93.20K.

Genesis Worlds (GENESIS) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Genesis Worlds u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Genesis Worlds u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Genesis Worlds u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Genesis Worlds u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.80%
30 dana$ 0+82.79%
60 dana$ 0+77.12%
90 dana$ 0--

Što je Genesis Worlds (GENESIS)

Genesis is a multicreator gaming universe, with a diverse community working together to achieve a common goal: A metaverse that will still be growing, evolving, and actively played in 100 years. To achieve this, development and management of Genesis will be decentralized, with governance decisions guided by the Genesis Foundation, and voted on by players using the GENESIS token. Genesis will run as a nonprofit, with all assets owned by and revenue earned by the Genesis Foundation reinvested in the long-term success of the game.

Resurs Genesis Worlds (GENESIS)

Službena web-stranica

Genesis Worlds Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Genesis Worlds (GENESIS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Genesis Worlds (GENESIS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Genesis Worlds.

Provjerite Genesis Worlds predviđanje cijene sada!

GENESIS u lokalnim valutama

Genesis Worlds (GENESIS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Genesis Worlds (GENESIS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GENESIS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Genesis Worlds (GENESIS)

Koliko Genesis Worlds (GENESIS) vrijedi danas?
Cijena GENESIS uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GENESIS u USD?
Trenutačna cijena GENESIS u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Genesis Worlds?
Tržišna kapitalizacija za GENESIS je $ 93.20K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GENESIS?
Količina u optjecaju za GENESIS je 220.88M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GENESIS?
GENESIS je postigao ATH cijenu od 0.485444 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GENESIS?
GENESIS je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GENESIS?
24-satni obujam trgovanja za GENESIS je -- USD.
Hoće li GENESIS još narasti ove godine?
GENESIS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GENESIS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.