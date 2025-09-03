Genesis Worlds (GENESIS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.485444$ 0.485444 $ 0.485444 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.62% Promjena cijene (1D) +1.80% Promjena cijene (7D) +19.19% Promjena cijene (7D) +19.19%

Genesis Worlds (GENESIS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GENESIStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GENESIS je $ 0.485444, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GENESIS se promijenio za +0.62% u posljednjih sat vremena, +1.80% u posljednjih 24 sata i +19.19% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Genesis Worlds (GENESIS)

Tržišna kapitalizacija $ 93.20K$ 93.20K $ 93.20K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 93.20K$ 93.20K $ 93.20K Količina u optjecaju 220.88M 220.88M 220.88M Ukupna količina 220,878,542.2914339 220,878,542.2914339 220,878,542.2914339

Trenutačna tržišna kapitalizacija Genesis Worlds je $ 93.20K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GENESIS je 220.88M, s ukupnom količinom od 220878542.2914339. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 93.20K.