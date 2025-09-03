Generative Market eXplorer (AIGMX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +2.14% Promjena cijene (1D) +12.82% Promjena cijene (7D) +2.10% Promjena cijene (7D) +2.10%

Generative Market eXplorer (AIGMX) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, AIGMXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AIGMX je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AIGMX se promijenio za +2.14% u posljednjih sat vremena, +12.82% u posljednjih 24 sata i +2.10% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Generative Market eXplorer (AIGMX)

Tržišna kapitalizacija $ 171.63K$ 171.63K $ 171.63K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 171.63K$ 171.63K $ 171.63K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Generative Market eXplorer je $ 171.63K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AIGMX je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 171.63K.