Generational Wealth (WEALTH) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Generational Wealth (WEALTH), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Generational Wealth (WEALTH) Informacije

$WEALTH is more than a token - it's a movement centered around wealth-building culture and mindset. We've cultivated a sophisticated community that understands the power of collective growth. Our project emphasizes the journey from retail to refined, backed by high-quality content creation and a strong community ethos. Through daily engagement and strategic content development, we're building a cultural phenomenon that transcends traditional token dynamics. Our community represents a new wave of wealth builders who understand that true success comes from collective vision and sophisticated execution.

Službena web stranica:
https://studywealth.xyz

Generational Wealth (WEALTH) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Generational Wealth (WEALTH), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 616.44K
Ukupna količina:
$ 999.72M
Količina u optjecaju:
$ 999.72M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 616.44K
Povijesni maksimum:
$ 0.00296045
Povijesni minimum:
$ 0
Trenutna cijena:
$ 0.00061661
Generational Wealth (WEALTH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Generational Wealth (WEALTH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj WEALTH tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja WEALTH tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku WEALTH tokena, istražite WEALTH cijenu tokena uživo!

WEALTH Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide WEALTH? Naša WEALTH stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.