Generational Wealth (WEALTH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00296045$ 0.00296045 $ 0.00296045 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.08% Promjena cijene (1D) -6.69% Promjena cijene (7D) -46.13% Promjena cijene (7D) -46.13%

Generational Wealth (WEALTH) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, WEALTHtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WEALTH je $ 0.00296045, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WEALTH se promijenio za -0.08% u posljednjih sat vremena, -6.69% u posljednjih 24 sata i -46.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Generational Wealth (WEALTH)

Tržišna kapitalizacija $ 540.12K$ 540.12K $ 540.12K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 540.12K$ 540.12K $ 540.12K Količina u optjecaju 999.72M 999.72M 999.72M Ukupna količina 999,721,193.307097 999,721,193.307097 999,721,193.307097

Trenutačna tržišna kapitalizacija Generational Wealth je $ 540.12K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WEALTH je 999.72M, s ukupnom količinom od 999721193.307097. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 540.12K.