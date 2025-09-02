Više o GEM

GEM Informacije o cijeni

GEM Službena web stranica

GEM Tokenomija

GEM Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Generate Endless Money Logotip

Generate Endless Money Cijena (GEM)

Neuvršten

1 GEM u USD cijena uživo:

$0.00053042
$0.00053042$0.00053042
-1.70%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Generate Endless Money (GEM)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:17:16 (UTC+8)

Generate Endless Money (GEM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00229302
$ 0.00229302$ 0.00229302

$ 0
$ 0$ 0

-0.69%

-1.79%

-23.66%

-23.66%

Generate Endless Money (GEM) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GEMtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GEM je $ 0.00229302, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GEM se promijenio za -0.69% u posljednjih sat vremena, -1.79% u posljednjih 24 sata i -23.66% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Generate Endless Money (GEM)

$ 554.96K
$ 554.96K$ 554.96K

--
----

$ 554.96K
$ 554.96K$ 554.96K

999.93M
999.93M 999.93M

999,934,102.893602
999,934,102.893602 999,934,102.893602

Trenutačna tržišna kapitalizacija Generate Endless Money je $ 554.96K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GEM je 999.93M, s ukupnom količinom od 999934102.893602. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 554.96K.

Generate Endless Money (GEM) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Generate Endless Money u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Generate Endless Money u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Generate Endless Money u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Generate Endless Money u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-1.79%
30 dana$ 0-22.75%
60 dana$ 0-37.51%
90 dana$ 0--

Što je Generate Endless Money (GEM)

Gem is a pioneering Solana-based reward token that stands out with its ultra-fast 20-second payout cycle, delivering consistent rewards to holders simply for holding. Backed by a solid team and boasting over two months of stable performance, Gem is redefining passive income on Solana. Its innovative mechanism and strong community support ensure reliability and growth potential, making it a true gem in the blockchain space.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Generate Endless Money (GEM)

Službena web-stranica

Generate Endless Money Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Generate Endless Money (GEM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Generate Endless Money (GEM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Generate Endless Money.

Provjerite Generate Endless Money predviđanje cijene sada!

GEM u lokalnim valutama

Generate Endless Money (GEM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Generate Endless Money (GEM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GEM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Generate Endless Money (GEM)

Koliko Generate Endless Money (GEM) vrijedi danas?
Cijena GEM uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GEM u USD?
Trenutačna cijena GEM u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Generate Endless Money?
Tržišna kapitalizacija za GEM je $ 554.96K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GEM?
Količina u optjecaju za GEM je 999.93M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GEM?
GEM je postigao ATH cijenu od 0.00229302 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GEM?
GEM je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GEM?
24-satni obujam trgovanja za GEM je -- USD.
Hoće li GEM još narasti ove godine?
GEM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GEM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:17:16 (UTC+8)

Generate Endless Money (GEM) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.