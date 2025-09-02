Generate Endless Money (GEM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00229302$ 0.00229302 $ 0.00229302 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.69% Promjena cijene (1D) -1.79% Promjena cijene (7D) -23.66% Promjena cijene (7D) -23.66%

Generate Endless Money (GEM) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GEMtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GEM je $ 0.00229302, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GEM se promijenio za -0.69% u posljednjih sat vremena, -1.79% u posljednjih 24 sata i -23.66% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Generate Endless Money (GEM)

Tržišna kapitalizacija $ 554.96K$ 554.96K $ 554.96K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 554.96K$ 554.96K $ 554.96K Količina u optjecaju 999.93M 999.93M 999.93M Ukupna količina 999,934,102.893602 999,934,102.893602 999,934,102.893602

Trenutačna tržišna kapitalizacija Generate Endless Money je $ 554.96K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GEM je 999.93M, s ukupnom količinom od 999934102.893602. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 554.96K.