General Impressions Cijena danas

Trenutačna cijena General Impressions (GEN) danas je --, s promjenom od 1.97% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije GEN u USD je -- po GEN.

General Impressions trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 7,446.52, s količinom u optjecaju od 1.00B GEN. Tijekom posljednja 24 sata, GEN trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.060835, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, GEN se kretao +0.13% u posljednjem satu i -16.50% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu General Impressions (GEN)

Tržišna kapitalizacija $ 7.45K$ 7.45K $ 7.45K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.45K$ 7.45K $ 7.45K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija General Impressions je $ 7.45K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GEN je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.45K.