Generaitiv (GAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.891162$ 0.891162 $ 0.891162 Najniža cijena $ 0.01526554$ 0.01526554 $ 0.01526554 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -4.32% Promjena cijene (7D) -4.32%

Generaitiv (GAI) cijena u stvarnom vremenu je $0.02704566. Tijekom protekla 24 sata, GAItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GAI je $ 0.891162, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01526554.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GAI se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -4.32% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Generaitiv (GAI)

Tržišna kapitalizacija $ 203.41K$ 203.41K $ 203.41K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 270.46K$ 270.46K $ 270.46K Količina u optjecaju 7.52M 7.52M 7.52M Ukupna količina 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Generaitiv je $ 203.41K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GAI je 7.52M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 270.46K.