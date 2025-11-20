GeneAlpha Cijena danas

Trenutačna cijena GeneAlpha (GA) danas je $ 0.00465511, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije GA u USD je $ 0.00465511 po GA.

GeneAlpha trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 27,000, s količinom u optjecaju od 5.80M GA. Tijekom posljednja 24 sata, GA trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.087988, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.0045783.

U kratkoročnim performansama, GA se kretao -- u posljednjem satu i -19.09% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu GeneAlpha (GA)

