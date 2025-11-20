Gen Z Quant Cijena danas

Trenutačna cijena Gen Z Quant (QUANT) danas je $ 0.00028696, s promjenom od 3.66% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije QUANT u USD je $ 0.00028696 po QUANT.

Gen Z Quant trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 286,848, s količinom u optjecaju od 999.81M QUANT. Tijekom posljednja 24 sata, QUANT trgovao je između $ 0.00024855 (niska) i $ 0.00028732 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.06486, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00023331.

U kratkoročnim performansama, QUANT se kretao +0.61% u posljednjem satu i +10.57% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Gen Z Quant (QUANT)

Tržišna kapitalizacija $ 286.85K$ 286.85K $ 286.85K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 286.85K$ 286.85K $ 286.85K Količina u optjecaju 999.81M 999.81M 999.81M Ukupna količina 999,806,572.780128 999,806,572.780128 999,806,572.780128

Trenutačna tržišna kapitalizacija Gen Z Quant je $ 286.85K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju QUANT je 999.81M, s ukupnom količinom od 999806572.780128. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 286.85K.