gemxbt (GEMXBT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01046887 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +2.50% Promjena cijene (1D) +1.87% Promjena cijene (7D) -4.67%

gemxbt (GEMXBT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GEMXBTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GEMXBT je $ 0.01046887, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GEMXBT se promijenio za +2.50% u posljednjih sat vremena, +1.87% u posljednjih 24 sata i -4.67% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu gemxbt (GEMXBT)

Tržišna kapitalizacija $ 80.52K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 80.52K Količina u optjecaju 949.95M Ukupna količina 949,950,543.207163

Trenutačna tržišna kapitalizacija gemxbt je $ 80.52K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GEMXBT je 949.95M, s ukupnom količinom od 949950543.207163. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 80.52K.