Gemini Dollar (GUSD) cijena u stvarnom vremenu je $0.992661. Tijekom protekla 24 sata, GUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.992752 i najviše cijene $ 1.0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GUSD je $ 3.3, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.78261.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GUSD se promijenio za -0.71% u posljednjih sat vremena, -0.69% u posljednjih 24 sata i -0.70% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija Gemini Dollar je $ 51.14M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GUSD je 51.16M, s ukupnom količinom od 51155066.78. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 51.14M.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Gemini Dollar u USD iznosila je $ -0.0069514923419838.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Gemini Dollar u USD iznosila je $ -0.0066674061.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Gemini Dollar u USD iznosila je $ -0.0071505342.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Gemini Dollar u USD iznosila je $ -0.0077727889602009.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ -0.0069514923419838
|-0.69%
|30 dana
|$ -0.0066674061
|-0.67%
|60 dana
|$ -0.0071505342
|-0.72%
|90 dana
|$ -0.0077727889602009
|-0.77%
The Gemini dollar — the world’s first regulated stablecoin — combines the creditworthiness and price stability of the U.S. dollar with blockchain technology and the oversight of U.S. regulators. Get Gemini dollars 1-to-1 for U.S. dollars on Gemini. Gemini dollars can be used on the Ethereum network. ISSUER The Gemini dollar is issued by Gemini Trust Company, LLC, a New York trust company. BANK U.S. dollars that correspond to the Gemini dollars issued and in circulation are held at a U.S. bank and eligible for FDIC “pass-through” deposit insurance, subject to applicable limitations. EXAMINATION The U.S. dollar deposit balance is examined monthly by an independent registered public accounting firm to verify the 1:1 peg. All Independent Accountants’ Reports are published and available here. SECURITY AUDIT The Gemini dollar is a cryptographic token built on the Ethereum Network according to the ERC20 standard for tokens. The code of the Gemini dollar smart contracts has been audited by Trail of Bits, Inc., an information security research & development firm, whose report is publicly available here. Gemini was founded four years ago with a mission: build a bridge to the future of money. Gemini dollar aims to combine creditworthiness and price stability of the U.S. dollar with blockchain and the oversight of U.S. regulators, the New York State Department of Financial Service. Gemini dollar is a stable value coin that is: 1. issued by Gemini, a New York trust company 2. strictly pegged 1:1 to the U.S. dollar 3. built on Ethereum network according to ERC20 token standards Starting 10th September 2018, you will be able to convert U.S. dollars in your Gemini account into Gemini dollars and withdraw them to an Ethereum address. You will also be able to automatically convert GUSD back as USD into your Gemini account. GUSD is expected to be listed on Bibox soon.
|Vrijeme (UTC+8)
|Vrsta
|Informacije
|09-02 19:30:00
|Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
|09-01 20:12:00
|Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
|09-01 17:35:00
|Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
|09-01 16:14:00
|Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
|09-01 12:12:00
|Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
|09-01 09:42:00
|Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
