Gemini Dollar (GUSD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.992752 $ 0.992752 $ 0.992752 24-satna najniža cijena $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.992752$ 0.992752 $ 0.992752 24-satna najviša cijena $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Najviša cijena ikada $ 3.3$ 3.3 $ 3.3 Najniža cijena $ 0.78261$ 0.78261 $ 0.78261 Promjena cijene (1H) -0.71% Promjena cijene (1D) -0.69% Promjena cijene (7D) -0.70% Promjena cijene (7D) -0.70%

Gemini Dollar (GUSD) cijena u stvarnom vremenu je $0.992661. Tijekom protekla 24 sata, GUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.992752 i najviše cijene $ 1.0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GUSD je $ 3.3, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.78261.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GUSD se promijenio za -0.71% u posljednjih sat vremena, -0.69% u posljednjih 24 sata i -0.70% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Gemini Dollar (GUSD)

Tržišna kapitalizacija $ 51.14M$ 51.14M $ 51.14M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 51.14M$ 51.14M $ 51.14M Količina u optjecaju 51.16M 51.16M 51.16M Ukupna količina 51,155,066.78 51,155,066.78 51,155,066.78

Trenutačna tržišna kapitalizacija Gemini Dollar je $ 51.14M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GUSD je 51.16M, s ukupnom količinom od 51155066.78. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 51.14M.