Geko Base (GEKO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00029866 $ 0.00029866 $ 0.00029866 24-satna najniža cijena $ 0.00031077 $ 0.00031077 $ 0.00031077 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00029866$ 0.00029866 $ 0.00029866 24-satna najviša cijena $ 0.00031077$ 0.00031077 $ 0.00031077 Najviša cijena ikada $ 0.0070819$ 0.0070819 $ 0.0070819 Najniža cijena $ 0.00027076$ 0.00027076 $ 0.00027076 Promjena cijene (1H) -0.89% Promjena cijene (1D) -3.26% Promjena cijene (7D) -25.06% Promjena cijene (7D) -25.06%

Geko Base (GEKO) cijena u stvarnom vremenu je $0.00029986. Tijekom protekla 24 sata, GEKOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00029866 i najviše cijene $ 0.00031077, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GEKO je $ 0.0070819, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00027076.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GEKO se promijenio za -0.89% u posljednjih sat vremena, -3.26% u posljednjih 24 sata i -25.06% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Geko Base (GEKO)

Tržišna kapitalizacija $ 299.76K$ 299.76K $ 299.76K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 299.76K$ 299.76K $ 299.76K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Geko Base je $ 299.76K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GEKO je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 299.76K.