Gekko AI by Virtuals (GEKKO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00104657 24-satna najniža cijena $ 0.00121866 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.02640516 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +0.55% Promjena cijene (1D) -5.39% Promjena cijene (7D) -31.19%

Gekko AI by Virtuals (GEKKO) cijena u stvarnom vremenu je $0.00115296. Tijekom protekla 24 sata, GEKKOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00104657 i najviše cijene $ 0.00121866, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GEKKO je $ 0.02640516, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GEKKO se promijenio za +0.55% u posljednjih sat vremena, -5.39% u posljednjih 24 sata i -31.19% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Gekko AI by Virtuals (GEKKO)

Tržišna kapitalizacija $ 1.15M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.15M Količina u optjecaju 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Gekko AI by Virtuals je $ 1.15M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GEKKO je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.15M.