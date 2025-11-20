GEI BEAR Cijena danas

Trenutačna cijena GEI BEAR (GEI) danas je $ 0.00246762, s promjenom od 1.34% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije GEI u USD je $ 0.00246762 po GEI.

GEI BEAR trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 172,027, s količinom u optjecaju od 69.42M GEI. Tijekom posljednja 24 sata, GEI trgovao je između $ 0.00234744 (niska) i $ 0.00252616 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00821529, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00139935.

U kratkoročnim performansama, GEI se kretao -1.45% u posljednjem satu i -11.08% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu GEI BEAR (GEI)

Tržišna kapitalizacija $ 172.03K$ 172.03K $ 172.03K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 172.03K$ 172.03K $ 172.03K Količina u optjecaju 69.42M 69.42M 69.42M Ukupna količina 69,420,539.8469265 69,420,539.8469265 69,420,539.8469265

