Gegagedigedagedago (NUGGET) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00937674$ 0.00937674 $ 0.00937674 Najniža cijena $ 0.000031$ 0.000031 $ 0.000031 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

Gegagedigedagedago (NUGGET) cijena u stvarnom vremenu je $0.0000346. Tijekom protekla 24 sata, NUGGETtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NUGGET je $ 0.00937674, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000031.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NUGGET se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Gegagedigedagedago (NUGGET)

Tržišna kapitalizacija $ 34.60K$ 34.60K $ 34.60K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 34.60K$ 34.60K $ 34.60K Količina u optjecaju 999.91M 999.91M 999.91M Ukupna količina 999,911,284.7424296 999,911,284.7424296 999,911,284.7424296

Trenutačna tržišna kapitalizacija Gegagedigedagedago je $ 34.60K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NUGGET je 999.91M, s ukupnom količinom od 999911284.7424296. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 34.60K.