Gegagedigedagedago Logotip

Gegagedigedagedago Cijena (NUGGET)

Neuvršten

1 NUGGET u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija.
USD
Grafikon aktualnih cijena Gegagedigedagedago (NUGGET)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:09:42 (UTC+8)

Gegagedigedagedago (NUGGET) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00937674
$ 0.00937674$ 0.00937674

$ 0.000031
$ 0.000031$ 0.000031

--

--

0.00%

0.00%

Gegagedigedagedago (NUGGET) cijena u stvarnom vremenu je $0.0000346. Tijekom protekla 24 sata, NUGGETtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NUGGET je $ 0.00937674, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000031.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NUGGET se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Gegagedigedagedago (NUGGET)

$ 34.60K
$ 34.60K$ 34.60K

--
----

$ 34.60K
$ 34.60K$ 34.60K

999.91M
999.91M 999.91M

999,911,284.7424296
999,911,284.7424296 999,911,284.7424296

Trenutačna tržišna kapitalizacija Gegagedigedagedago je $ 34.60K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NUGGET je 999.91M, s ukupnom količinom od 999911284.7424296. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 34.60K.

Gegagedigedagedago (NUGGET) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Gegagedigedagedago u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Gegagedigedagedago u USD iznosila je $ -0.0000045051.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Gegagedigedagedago u USD iznosila je $ +0.0000039394.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Gegagedigedagedago u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ -0.0000045051-13.02%
60 dana$ +0.0000039394+11.39%
90 dana$ 0--

Što je Gegagedigedagedago (NUGGET)

Gegagedigedagedago began as a whimsical creation by a quirky chicken nugget avatar in the expansive world of Roblox. Initially a simple in-game meme, it evolved into a global phenomenon fueled by creativity, collaboration, and a dash of absurdity. At its core, Gegagedigedagedago represents the limitless potential of playful imagination. The project transcended its Roblox origins to become a multi-dimensional ecosystem, encompassing games, animated series, music, and an ever-growing community of enthusiasts. Its unique blend of humor, innovation, and unexpected depth has captured hearts worldwide.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu.

Resurs Gegagedigedagedago (NUGGET)

Službena web-stranica

Gegagedigedagedago Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Gegagedigedagedago (NUGGET) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Gegagedigedagedago (NUGGET) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Gegagedigedagedago.

Provjerite Gegagedigedagedago predviđanje cijene sada!

NUGGET u lokalnim valutama

Gegagedigedagedago (NUGGET) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Gegagedigedagedago (NUGGET) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NUGGET opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Gegagedigedagedago (NUGGET)

Koliko Gegagedigedagedago (NUGGET) vrijedi danas?
Cijena NUGGET uživo u USD je 0.0000346 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NUGGET u USD?
Trenutačna cijena NUGGET u USD je $ 0.0000346. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Gegagedigedagedago?
Tržišna kapitalizacija za NUGGET je $ 34.60K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NUGGET?
Količina u optjecaju za NUGGET je 999.91M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NUGGET?
NUGGET je postigao ATH cijenu od 0.00937674 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NUGGET?
NUGGET je vidio ATL cijenu od 0.000031 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NUGGET?
24-satni obujam trgovanja za NUGGET je -- USD.
Hoće li NUGGET još narasti ove godine?
NUGGET mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NUGGET predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:09:42 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.