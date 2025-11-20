Geez PNutz Cijena danas

Trenutačna cijena Geez PNutz (PNUTZ) danas je $ 0.231585, s promjenom od 0.97% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije PNUTZ u USD je $ 0.231585 po PNUTZ.

Geez PNutz trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 91,514, s količinom u optjecaju od 394.00K PNUTZ. Tijekom posljednja 24 sata, PNUTZ trgovao je između $ 0.217233 (niska) i $ 0.235758 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.674176, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.129475.

U kratkoročnim performansama, PNUTZ se kretao -0.29% u posljednjem satu i -18.43% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Geez PNutz (PNUTZ)

Tržišna kapitalizacija $ 91.51K$ 91.51K $ 91.51K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 91.51K$ 91.51K $ 91.51K Količina u optjecaju 394.00K 394.00K 394.00K Ukupna količina 394,000.0 394,000.0 394,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Geez PNutz je $ 91.51K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PNUTZ je 394.00K, s ukupnom količinom od 394000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 91.51K.