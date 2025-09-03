geeked (GEEKED) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00001715 24-satna najviša cijena $ 0.00001845 Najviša cijena ikada $ 0.00046034 Najniža cijena $ 0.00001712 Promjena cijene (1H) -1.87% Promjena cijene (1D) +2.72% Promjena cijene (7D) -16.11%

geeked (GEEKED) cijena u stvarnom vremenu je $0.00001808. Tijekom protekla 24 sata, GEEKEDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00001715 i najviše cijene $ 0.00001845, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GEEKED je $ 0.00046034, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00001712.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GEEKED se promijenio za -1.87% u posljednjih sat vremena, +2.72% u posljednjih 24 sata i -16.11% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu geeked (GEEKED)

Tržišna kapitalizacija $ 18.11K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 18.11K Količina u optjecaju 999.47M Ukupna količina 999,466,496.321418

Trenutačna tržišna kapitalizacija geeked je $ 18.11K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GEEKED je 999.47M, s ukupnom količinom od 999466496.321418. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 18.11K.