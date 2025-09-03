Gecky (GECKY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01823489$ 0.01823489 $ 0.01823489 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.66% Promjena cijene (1D) -2.73% Promjena cijene (7D) -0.89% Promjena cijene (7D) -0.89%

Gecky (GECKY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GECKYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GECKY je $ 0.01823489, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GECKY se promijenio za -0.66% u posljednjih sat vremena, -2.73% u posljednjih 24 sata i -0.89% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Gecky (GECKY)

Tržišna kapitalizacija $ 34.79K$ 34.79K $ 34.79K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 34.79K$ 34.79K $ 34.79K Količina u optjecaju 69.42M 69.42M 69.42M Ukupna količina 69,420,000.0 69,420,000.0 69,420,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Gecky je $ 34.79K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GECKY je 69.42M, s ukupnom količinom od 69420000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 34.79K.