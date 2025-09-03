GearUp (GUP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.328423$ 0.328423 $ 0.328423 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -8.05% Promjena cijene (7D) -8.05%

GearUp (GUP) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GUPtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GUP je $ 0.328423, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GUP se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -8.05% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu GearUp (GUP)

Tržišna kapitalizacija $ 9.32K$ 9.32K $ 9.32K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 9.32K$ 9.32K $ 9.32K Količina u optjecaju 10.00M 10.00M 10.00M Ukupna količina 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija GearUp je $ 9.32K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GUP je 10.00M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.32K.