GCoin (GC) Informacije Our mission is to democratize real estate investment by providing accessible education and innovative tools. Through our learn-to-earn platform and tokenization hub, we're bridging the gap between traditional real estate and the future of decentralized finance. GCoin is the fuel to our ecosystem that powers our platform and gives us the ability and the community to spread this information that has been locked away by the wealthy. Službena web stranica: https://www.gilmore-estate.com Bijela knjiga: https://www.flipsnack.com/F5C7D866AED/gilmore-estates-look-ahead/full-view.html Kupi GC odmah!

GCoin (GC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za GCoin (GC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.28M $ 1.28M $ 1.28M Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.28M $ 1.28M $ 1.28M Povijesni maksimum: $ 0.064704 $ 0.064704 $ 0.064704 Povijesni minimum: $ 0.00299223 $ 0.00299223 $ 0.00299223 Trenutna cijena: $ 0.0128342 $ 0.0128342 $ 0.0128342 Saznajte više o cijeni GCoin (GC)

GCoin (GC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike GCoin (GC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GC tokena, istražite GC cijenu tokena uživo!

